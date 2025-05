Juve Stabia ai play-off. debutto con il Palermo “Il sogno è la serie A”

La Serie B ha scritto i suoi verdetti finali: la Juve Stabia vola ai playoff, mentre la Salernitana si salva dalla retrocessione diretta, guadagnandosi lo spareggio salvezza. Due destini incrociati che si sono incastonati nell’ultimo turno di campionato. A far scattare il domino è stato lo 0-0 tra Juve Stabia e Sampdoria al “Menti”, che ha spinto i blucerchiati in C e, allo stesso tempo, ha permesso ai granata – vittoriosi a Cittadella – di agganciare i playout.

Escl. Pres. Juve Stabia: «Contro il Palermo puntiamo alla vittoria. Sogno un derby con il Napoli»

Per le Vespe di Pagliuca, la stagione è già storica: quinto posto finale da neopromossa e la possibilità concreta di inseguire il sogno Serie A. Ora l’appuntamento è per sabato alle 19:30, sempre al “Menti”, contro il Palermo, nella sfida secca del turno preliminare dei playoff.

Regolamento e vantaggio

In base al regolamento, in caso di parità al 90’ si disputeranno i supplementari, ma niente rigori: se l’equilibrio persiste, passerà la Juve Stabia, in virtù della miglior posizione in classifica. La squadra gialloblù ha quindi due risultati su tre a disposizione.

Pagliuca: «Un viaggio straordinario, ora vogliamo giocarcela fino in fondo»

Il tecnico Guido Pagliuca guarda con orgoglio al cammino compiuto:

«Dopo la sconfitta con la Reggiana volevamo dare una risposta a noi stessi, arrivare ai playoff con entusiasmo. La squadra è stata fantastica, ha dato sempre tutto, crescendo settimana dopo settimana».

Il mister esalta anche il gruppo:

«Abbiamo stravolto i pronostici estivi grazie a valori morali incredibili. Il legame con la città è stato fondamentale. In particolare, uomini come Gerbo e Candellone sono stati decisivi nello spogliatoio, punti di riferimento in campo e fuori».

Ora l’attenzione è tutta rivolta al Palermo:

«Sarà una sfida secca contro uno dei club più forti del campionato. Vogliamo migliorarci ancora, daremo il massimo. Speriamo di giocare tutte le cinque partite che restano. Ce la metteremo tutta».