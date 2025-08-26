Juve Stabia, affondo per Giorgini del Sudtirol

Continua a muoversi sul mercato la Juve Stabia, che in questi ultimi giorni di trattative è alla ricerca di un rinforzo difensivo. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, le Vespe starebbero effettuando l’affondo decisivo per portare in Campania il classe 2002 Andrea Giorgini.

Il centrale difensivo, attualmente in forza al Südtirol, nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze in campionato con i biancorossi, mettendo a segno 2 gol e fornendo un assist. Le prossime ore saranno decisive per l’intesa tra i due club.