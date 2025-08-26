Juve Stabia, affondo per Giorgini del Sudtirol

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Continua a muoversi sul mercato la Juve Stabia, che in questi ultimi giorni di trattative è alla ricerca di un rinforzo difensivo. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, le Vespe starebbero effettuando l’affondo decisivo per portare in Campania il classe 2002 Andrea Giorgini.

Il centrale difensivo, attualmente in forza al Südtirol, nella scorsa stagione ha collezionato 30 presenze in campionato con i biancorossi, mettendo a segno 2 gol e fornendo un assist. Le prossime ore saranno decisive per l’intesa tra i due club.

Ultimissime

Juve Stabia, affondo per Giorgini del Sudtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Bari, interesse per Meroni della Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025
Tudor

Juve, l’infortunio rimanda la cessione: ora non possono fare cassa | Tudor si deve tenere il difensore

Marco Bianchetti Agosto 26, 2025

Como, vari club di Serie B interessati a Gabrielloni

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Sampdoria, fatta per Leonardi al Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025