Empoli, Kaczmarski verso la Ternana

Si muove il mercato in uscita dell’Empoli. Il club toscano, secondo quanto riportato da “TernanaNews”, è molto vicino a chiudere la trattativa con la Ternana per il trasferimento in rossoverde di Iwo Kaczmarski. I due club sono vicinissimi al raggiungimento dell’intesa per il trasferimento del centrocampista polacco a titolo temporaneo.

Classe 2004, Kaczmarski ha disputato la passata stagione in prestito al Miedź Legnica, club polacco con il quale ha messo a segno 4 gol in 31 presenze in campionato. Adesso, dopo essere sceso in campo negli ultimi minuti della sfida contro il Padova, è a un passo da una nuova avventura in Serie C