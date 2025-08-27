Giornale di Sicilia: “Magnani alla Reggiana, paga il Palermo. Anche Di Francesco verso l’addio”

La finestra dei trasferimenti si avvia alla chiusura: il gong finale arriverà lunedì prossimo e il Palermo vi si presenta con la gran parte del lavoro già impostato. Restano però alcuni capitoli ancora da definire, in particolare sul fronte delle uscite.

Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il dossier principale riguarda Gian Marco Magnani, ormai a un passo dalla Reggiana. L’operazione è in via di definizione: si tratterà di un prestito secco di un anno, con la società di viale del Fante che si farà carico di una parte consistente dell’ingaggio del difensore. La trattativa, secondo quanto sottolineato sempre da Radicini sul Giornale di Sicilia, è ormai ai dettagli e dovrebbe concretizzarsi a breve.

In uscita anche Federico Di Francesco, che non rientra tra le prime scelte tecniche di Pippo Inzaghi. L’attaccante sta valutando il da farsi: piace all’Empoli, ma al momento è il Catanzaro ad essere in vantaggio, avendo già presentato una proposta concreta. Come spiegato dal Giornale di Sicilia, la società calabrese avrebbe messo sul tavolo un contratto triennale, e i rosanero non ostacolerebbero la partenza del giocatore, utile anche ad alleggerire il monte ingaggi.

Un finale di mercato quindi all’insegna delle uscite, con Magnani e Di Francesco in primo piano, come sottolineato più volte da Massimiliano Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia.