Giornale di Sicilia: “Palermo, nuovo obiettivo di mercato. Si cerca un vice Augello”
Il mercato del Palermo vive ore calde tra operazioni in uscita e valutazioni sui possibili rinforzi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è diventato ufficiale il trasferimento di Dario Saric all’Antalyaspor: il centrocampista lascia i rosanero in prestito con obbligo di riscatto, soluzione che garantisce alla società di viale del Fante una cessione programmata.
Resta invece da sciogliere il nodo legato a Valerio Verre. Secondo quanto sottolineato da Radicini sul Giornale di Sicilia, per il centrocampista si è riaperta la pista che porta al Pescara, club intenzionato a riportarlo in Abruzzo. La società rosanero riflette sulle condizioni dell’operazione, senza escludere altri scenari.
Giornale di Sicilia: “Magnani alla Reggiana, paga il Palermo. Anche Di Francesco verso l’addio”
Sul fronte entrate, il club valuta più opzioni. L’ipotesi più accreditata, riferisce ancora il Giornale di Sicilia, porta a un laterale sinistro che possa far rifiatare Augello. In alternativa, si pensa a un centrocampista dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli già in organico, preferibilmente under. Un’altra pista, meno immediata ma comunque monitorata, riguarda Hernani del Parma: l’operazione potrebbe decollare qualora si incastrassero alcuni elementi di mercato.
Un finale di sessione dunque ancora aperto, con uscite già definite e movimenti in entrata da limare, come raccontato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.