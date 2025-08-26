Bari, interesse per Meroni della Reggiana

Agosto 26, 2025

In questi ultimi giorni di mercato il Bari è alla ricerca di un rinforzo difensivo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i galletti avrebbero messo nel mirino il centrale della Reggiana Andrea Meroni, che nella scorsa stagione ha collezionato 36 presenze con i granata.

Classe ’97, Meroni è in uscita dal club emiliano dopo appena un anno dal suo approdo dal Cosenza. I biancorossi dovranno però vedersela con il Brescia, altro club interessato al centrale difensivo in uscita dalla Regia.

