Jacobelli: «Non mi aspettavo questo dominio del Sassuolo sulla B»

Intervistato da “News.superscommesse.it” il noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha discusso diversi temi riguardanti la Serie B, focalizzandosi particolarmente sulle performance di Sassuolo e Pisa. Jacobelli ha espresso sorpresa per il dominio del Sassuolo, riconoscendo la solidità organizzativa della società e la leadership di Carnevali. Ha lodato anche il secondo posto del Pisa, sottolineando il merito dell’allenatore Filippo Inzaghi nel superare le aspettative iniziali e nel promuovere un gioco di alto livello.

Ecco un estratto:

Xavier Jacobelli, una veloce battuta sulla Serie B per chiudere. Si aspettava un Campionato dominato in lungo ed in largo dal Sassuolo?

«Che il Sassuolo sarebbe stato protagonista sì, perché conosco Carnevali, la forza e l’organizzazione della società emiliana e la solidità del gruppo Mapei. Ma un dominio in lungo e in largo, come l’ha giustamente definito lei, no. Importante sarà recuperare completamente un giocatore come Berardi, anche in chiave Nazionale. Però voglio dare un cenno di merito anche a Filippo Inzaghi per il secondo posto, nonostante il Pisa non fosse partito con l’obiettivo di salire, e per il gioco di livello che sta offrendo e che evidenzia chiaramente la mano dell’allenatore».