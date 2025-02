Il Messaggero: “Il Governo si muove per Bove: contatto fra il ministro Abodi e il presidente della FMSI”

Il Governo scende in campo per Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina per il momento è sempre ai box a causa del problema che lo ha colpito nel match contro l’Inter facendo temere il peggio. Il giocatore viola si accasciò a terra per un malore e fu trasportato d’urgenza in ospedale.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il governo italiano ha preso misure immediate in risposta al serio malore subito da Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, durante una partita contro l’Inter. Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha contattato il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) per discutere l’impiego del defibrillatore e le politiche per il ritorno in campo dei calciatori che hanno subito gravi problemi di salute, prendendo come riferimento il caso di Christian Eriksen che è riuscito a tornare a giocare nella Premier League dopo un incidente simile nel 2021. Questo intervento del governo mira a valutare e migliorare le misure di sicurezza e assistenza sanitaria per gli atleti, garantendo che incidenti del genere possano essere gestiti con la massima efficacia.

Lo stesso Bove, dal palco di Sanremo, aveva dichiarato: In questo momento mi sento un po’ vuoto, incompleto. Mi serve tanto coraggio, sto iniziando un percorso di analisi su me stesso per rivivere quello che ho vissuto, so che mi servirà per il futuro. Se posso ringraziare tutti voi per l’affetto. È un affetto che mi è arrivato al di là delle bandiere, dei colori, delle squadre. Mi ha fatto capire davvero la gravità della situazione, io mi sono svegliato in ospedale senza ricordare nulla, ho visto persone anche estranee che mi chiedevano come stessi, sollevate. Questo mi fa capire quanta paura ci sia stata di perdermi. Mi ritengo realmente fortunato, per come sono andata le cose è successo tutto nel momento giusto e nel posto giusto, in tredici minuti ero in ospedale”.