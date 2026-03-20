Italia verso l’Irlanda del Nord, Gattuso ne convoca 28: l’elenco degli azzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
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Prenderà il via domenica sera, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il cammino della Nazionale italiana di calcio verso i play-off per il Mondiale. La squadra guidata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso sarà impegnata il 26 marzo nella semifinale contro l’Irlanda del Nord, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finalissima del 31 marzo.

Tra novità e ritorni importanti, sono 28 i calciatori selezionati dal Ct. Spicca la prima convocazione assoluta del giovane difensore Marco Palestra, mentre tornano in azzurro Federico Chiesa, Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli.


Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri

  • Elia Caprile (Cagliari)

  • Marco Carnesecchi (Atalanta)

  • Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

  • Alex Meret (Napoli)

Difensori

  • Alessandro Bastoni (Inter)

  • Alessandro Buongiorno (Napoli)

  • Riccardo Calafiori (Arsenal)

  • Andrea Cambiaso (Juventus)

  • Diego Coppola (Paris FC)

  • Federico Dimarco (Inter)

  • Federico Gatti (Juventus)

  • Gianluca Mancini (Roma)

  • Marco Palestra (Cagliari)

  • Giorgio Scalvini (Atalanta)

  • Leonardo Spinazzola (Napoli)

Centrocampisti

  • Nicolò Barella (Inter)

  • Bryan Cristante (Roma)

  • Davide Frattesi (Inter)

  • Manuel Locatelli (Juventus)

  • Niccolò Pisilli (Roma)

  • Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti

  • Federico Chiesa (Liverpool)

  • Francesco Pio Esposito (Inter)

  • Moise Kean (Fiorentina)

  • Matteo Politano (Napoli)

  • Giacomo Raspadori (Atalanta)

  • Mateo Retegui (Al-Qadsiah)

  • Gianluca Scamacca (Atalanta)

Gattuso punta su un mix di esperienza e nuovi innesti per affrontare una sfida decisiva: l’obiettivo è riportare l’Italia al Mondiale, passando da un percorso playoff che non ammette errori.

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