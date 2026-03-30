Italia verso la Bosnia-Erzegovina: azzurri arrivati a Zenica, sopralluogo degli sul campo del Bilino Polje

Clima di grande tensione e attesa per l’Nazionale italiana di calcio, arrivata allo stadio Bilino Polje di Zenica dove domani si giocherà una sfida decisiva contro la Nazionale di calcio della Bosnia ed Erzegovina. In palio c’è un posto al prossimo Mondiale, obiettivo fondamentale per gli azzurri dopo le mancate qualificazioni alle ultime due edizioni.

La squadra ha svolto il consueto sopralluogo sul terreno di gioco, prendendo confidenza con lo stadio che farà da teatro a una gara che può segnare il futuro del calcio italiano. Le immagini della rifinitura, riprese da TuttoMercatoWeb, raccontano concentrazione e determinazione nel gruppo azzurro.





A breve attesa anche la conferenza stampa del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che presenterà la partita e farà il punto sulle condizioni della squadra. Un appuntamento molto atteso, alla vigilia di una sfida che vale una stagione — e forse qualcosa in più.