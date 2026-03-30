Fifa Series: vince l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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Fabio Cannavaro/ fonte Lapresse- ilovepalermocalcio.com

Arriva la prima soddisfazione per Fabio Cannavaro sulla panchina dell’Nazionale dell’Uzbekistan. Il commissario tecnico azzurro ha infatti guidato la selezione alla vittoria delle FIFA Series, torneo amichevole internazionale disputato a Tashkent.

Dopo aver superato il Gabon per 3-1 in semifinale, l’Uzbekistan si è imposto anche nella finalissima contro il Venezuela, decisa ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari. Una sfida equilibrata, risolta dagli undici metri e che ha regalato a Cannavaro il primo trofeo alla guida della nazionale asiatica.


Un segnale positivo per l’ex capitano dell’Italia campione del mondo 2006, chiamato a guidare l’Uzbekistan verso nuovi traguardi, a partire dallo storico Mondiale del 2026.

Da segnalare, tra le fila del Venezuela, la presenza del giovane talento della Fiorentina Luis Balbo, rimasto però in panchina per tutta la durata dell’incontro. Una serata che sorride dunque a Cannavaro, pronto a costruire passo dopo passo il suo progetto internazionale.

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