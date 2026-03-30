Il dolore del Modena, Rivetti ringrazia: «Uniti dall’amore per Nina»

Il dolore che ha colpito il Modena ha scosso profondamente il mondo del calcio. Dopo la tragica scomparsa della piccola Nina Rivetti, di appena 10 anni, il vicepresidente del club Silvio Rivetti ha voluto affidare ai social un messaggio carico di emozione e gratitudine.

«Vi ringrazio a nome della mia famiglia per il vostro affetto e cordoglio», ha scritto Rivetti, sottolineando la vicinanza ricevuta non solo dall’ambiente canarino, ma da tutto il mondo del calcio. Parole semplici ma profonde, che raccontano il legame umano e sportivo costruito negli anni attorno al club emiliano.





Nel suo messaggio, il vicepresidente ha ricordato anche ciò che il calcio ha rappresentato per la sua famiglia: «L’ambiente canarino, insieme a quello del calcio, ci ha regalato momenti di spensieratezza, unione, condivisione e grande passione». Un rifugio fatto di emozioni condivise, oggi segnato da un dolore immenso.

Il pensiero finale è tutto per la figlia: «Onoreremo la nostra speciale Nina tutti i giorni della nostra vita, con il cuore pesante, ma pieno di amore infinito». Un impegno che va oltre il campo, trasformando il ricordo in una presenza costante.

Un messaggio che ha toccato profondamente tifosi e addetti ai lavori, uniti in un abbraccio silenzioso attorno alla famiglia Rivetti in uno dei momenti più difficili.