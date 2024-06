Italia verso Euro 2024, inaugurata Casa Azzurri. Gravina: «Entusiasmo indescrivibile»

A Iserlohn, è stata inaugurata Casa Azzurri, luogo di aggregazione per i tifosi della Nazionale e punto di riferimento per le attività dei partner della FIGC, dove si svolgeranno concerti, workshop, mostre, spettacoli. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è espresso sulla Nazionale:

«Abbiamo toccato con mano il grande abbraccio dei tifosi italiani, un entusiasmo indescrivibile. La Nazionale non è solo una squadra di calcio, ma una comunità perché ne incarna i valori più alti e c’è un colore che incarna questa comunità, ovvero l’azzurro. All’interno di Casa Azzurri abbiamo creato una serie di connessioni, un ponte ideale tra gli italiani che vengono qui in Germania e quelli che seguono le gesta dei nostri ragazzi dall’Italia, non a caso abbiamo creato un’altra casa Azzurri a Milano. Voglio infine ringraziare la comunità di Iserlohn, ci hanno accolto in maniera straordinaria e ci hanno fatto sentire a casa».