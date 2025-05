Italia, Spalletti: «Consapevoli dell’importanza delle qualificazioni. Siamo una squadra forte»

Nell’edizione odierna del Corriere della Sera, il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti, si è espresso in vista delle prossime qualificazioni ai Mondiali:

«Svizzera? Ho capito di aver caricato i ragazzi di troppe responsabilità, ho esagerato nella pressione. Li ho messi al cospetto, forse con troppa forza, della storia dei campioni e delle squadre che avevano portato gioia all’intero Paese. E così i giocatori hanno perso leggerezza. Ho sbagliato io, me ne sono assunto la responsabilità, per tutti. Siamo tutti consapevoli dell’importanza delle qualificazioni. Ci è capitato un girone con una nazionale forte come la Norvegia ma io ho fiducia nei miei ragazzi. Siamo una squadra forte e abbiamo voglia».