Isreale-Italia, Shimon: «Gattuso dopo la partita ci ha elogiato»

Dopo la rocambolesca vittoria dell’Italia contro Israele è tornato a parlare il Commissario tecnico degli avversari degli azzurri, Ben Shimon. Il CT è stato intervistato ai microfoni di Sport 5, raccontando dell’incoraggiamento ricevuto dai calciatori azzurri e in particolare da Gennaro Gattuso a fine partita

«Gli italiani ci hanno incoraggiato molto, davvero molto. Anche Gattuso dopo la partita ci ha elogiato» ha dichiarato il CT di Israele, con parole che vanno a placare il ricordo delle polemiche, culminate nella rissa sfiorata in mezzo al campo al fischio finale del match.