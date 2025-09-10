Serie B, Monza e Venezia contro il pagamento del contributo di solidarietà

Dopo il Monza, adesso anche il Venezia ha deciso di ricorrere al collegio di garanzia in merito alla nota vicenda inerente al contributo di solidarietà, andando quindi contro la Lega B.

La prossima sessione di udienze della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia si terrà giorno 23 Settembre a partire dalle ore 15, e sarà presieduta da Dante D’Alessio. Durante il collegio si discuteranno ed esamineranno i seguenti ricorsi:

Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2025, presentato, in data 10 luglio 2025, dalla A.C. Monza S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B” e della relativa pretesa di pagamento, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B, prevista dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.

Ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2025, presentato, in data 12 luglio 2025, dal Venezia F.C. S.p.A. nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B”, previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente