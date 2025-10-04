Inzaghi: «Una vittoria storica. Il Palermo ha sfatato ogni tabù e merita la vetta»

Il Palermo torna a vincere a La Spezia dopo oltre novant’anni e si porta provvisoriamente al comando della Serie B. Al termine del match, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, sottolineando la prestazione di carattere della sua squadra e l’importanza del risultato.

«Siamo molto contenti – ha esordito Inzaghi –. Abbiamo perso Bani, che è il nostro leader, ma la squadra è stata straordinaria. Vincere qui dopo così tanto tempo è motivo di orgoglio. Questa squadra aveva già sfatato il tabù Caserta, quello di Castori e per me anche quello di D’Angelo, contro cui non avevo mai vinto. Il Palermo ha fatto una grande partita, di personalità e maturità, su un campo difficile».

Il tecnico rosanero ha poi elogiato la compattezza del gruppo: «Abbiamo subito solo tre gol in sette giornate, un dato che testimonia il grande lavoro difensivo. Ma dobbiamo guardare avanti, perché questa squadra può ancora migliorare. La cosa che mi rende più felice è che chiunque giochi dà il massimo. Anche senza Bani, i difensori hanno giocato da leoni. Non abbiamo mai sofferto».

Sui tifosi, ancora una volta protagonisti anche in trasferta: «I nostri tifosi sono stati eccezionali. Anche sotto la pioggia ci hanno sostenuto per novanta minuti, facendoci sentire a casa. La squadra voleva regalare loro una grande gioia, e credo che oggi ci siamo riusciti. Lottiamo per un popolo straordinario che merita di vederci giocare con questo spirito».

Inzaghi ha poi commentato anche la prestazione dello Spezia e l’operato del collega D’Angelo: «Fare una partita di questa personalità non era facile. Lo Spezia è una squadra forte, lo scorso anno meritava la Serie A e ha mantenuto lo stesso gruppo. Possono creare sempre pericoli, ma abbiamo fatto tutto noi, andando avanti di due gol e riaprendola con una disattenzione. Penso che i nostri tifosi siano felici di vederci così, e credo che meritatamente occupiamo questa posizione. Faccio i complimenti a D’Angelo: è un grande allenatore, e sono certo che lo Spezia tornerà presto competitivo. Hanno valori importanti e lotteranno fino alla fine per tornare in Serie A».