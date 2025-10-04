Serie B: il Cesena cade in casa contro la Reggiana, finisce 1-2 al Manuzzi. La classifica aggiornata
Match duro e combattuto quello appena terminato tra Cesena e Reggiana, valevole per la settima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. Si aggiudicano il derby i granata, che portano a casa i tre punti grazie al decisivo gol di Portanova.
Buon inizio di match per i bianconeri, che al 15′ sbloccano il risultato grazie alla rete di Ciervo. Arriva subito la reazione degli ospiti, che in 4 minuti ribaltano il risultato: prima il gol del pareggio di Tavsan, poi la rete del definitivo vantaggio firmato da Portanova.
Nella seconda frazione di gioco la formazione di mister Mignani prova a reagire, e all’80’ va vicinissima al pareggio con l’occasione sprecata da Oliveri a tu per tu con il portiere avversario. Sul finale da segnalare l’espulsione di Bastoni. I granata portano cosi a casa i 3 punti, buona la prestazione anche dell’ex rosa Giangiacomo Magnani che, dopo esser subentrato nella ripresa, ha dato prova di grande solidità difensiva.
Rimane dunque a quota 11 punti il Cesena che, dopo il pareggio con il Palermo, rimedia la seconda sconfitta consecutiva. Tre punti importantissimi invece per la Reggiana, che esce per il momento dalle zone calde della classifica. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Palermo – 15
Modena – 14
Frosinone – 14
Venezia – 12
Avellino – 12
Cesena – 11
Monza – 11
Juve Stabia – 10
Südtirol – 9
Reggiana – 9
Padova – 8
Carrarese – 7
Catanzaro – 6
Entella – 6
Empoli – 4
Bari – 4
Pescara – 5
Mantova – 4
Spezia – 3
Sampdoria – 2