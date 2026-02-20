Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (1)

Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Südtirol, Filippo Inzaghi ha analizzato il momento della squadra e quello degli altoatesini di Castori.

«Il Südtirol sta facendo molto bene. Castori non lo scopro certo io: è l’allenatore con più panchine in Serie B e gli va dato grande merito. Gioca un calcio complicato da affrontare e ho grande rispetto per lui e per la sua squadra».

Il tecnico rosanero ha poi risposto a chi sottolinea come gli altoatesini siano la squadra più in forma per risultati: «Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore, ma anche noi siamo in un momento fantastico dal punto di vista fisico e mentale. In Serie B non esistono partite scontate».

Inzaghi ha ribadito la fiducia nei suoi uomini: «Se abbiamo fatto tutti questi risultati consecutivi vuol dire che abbiamo grande forza. La squadra deve convincersi sempre di più che quello che stiamo facendo è la normalità. Ma domani, per vincere, servirà il miglior Palermo».

Altre notizie

inzaghi conferenza (6)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Saremo protagonisti fino alla fine. Berlusconi mi ha trasmesso una mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (4)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Vasic e Corona sono pronti. Le Douaron non sa quanto è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (3)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Magnani pronto. Quanto fatto deve diventare la normalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (2)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Stiamo costruendo qualcosa che durerà negli anni»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file1 - 2026-02-20T120448.626

Sudtirol, Castori verso il Palermo: «Affronteremo una delle 4 corazzate del campionato, servirà prestazione di livello assoluto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (105) ranocchia le douaron ceccaroni

Repubblica: “I numeri dicono rosanero. Ma rispetto al passato le squadre di testa volano”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (87) corona romano

Palermo, le scelte funzionano ma gli under spariscono dai radar

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen scalda i motori: in difesa è corsa a tre”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo empoli 3-2 (28) ceccaroni

Giornale di Sicilia: “Palermo, fidati di Ceccaroni: con il Südtirol sa come colpire”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Spezia 1-0 (59) peda

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Peda favorito nel ballottaggio in difesa , Johnsen dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo empoli 3-2 (101) gyasi peda

Palermo, Inzaghi prepara le mosse a sorpresa: Johnsen e Gyasi scalpitano

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

inzaghi conferenza (6)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Saremo protagonisti fino alla fine. Berlusconi mi ha trasmesso una mentalità vincente»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (4)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Vasic e Corona sono pronti. Le Douaron non sa quanto è forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (3)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Magnani pronto. Quanto fatto deve diventare la normalità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (2)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Stiamo costruendo qualcosa che durerà negli anni»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
inzaghi conferenza (1)

Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026