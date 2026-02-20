Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore»

Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Südtirol, Filippo Inzaghi ha analizzato il momento della squadra e quello degli altoatesini di Castori.

«Il Südtirol sta facendo molto bene. Castori non lo scopro certo io: è l’allenatore con più panchine in Serie B e gli va dato grande merito. Gioca un calcio complicato da affrontare e ho grande rispetto per lui e per la sua squadra».

Il tecnico rosanero ha poi risposto a chi sottolinea come gli altoatesini siano la squadra più in forma per risultati: «Affrontiamo sempre le squadre nel loro momento migliore, ma anche noi siamo in un momento fantastico dal punto di vista fisico e mentale. In Serie B non esistono partite scontate».

Inzaghi ha ribadito la fiducia nei suoi uomini: «Se abbiamo fatto tutti questi risultati consecutivi vuol dire che abbiamo grande forza. La squadra deve convincersi sempre di più che quello che stiamo facendo è la normalità. Ma domani, per vincere, servirà il miglior Palermo».