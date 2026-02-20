Inzaghi presenta Palermo-Südtirol: «Stiamo costruendo qualcosa che durerà negli anni»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Dal Renzo Barbera, in conferenza stampa per presentare Palermo-Südtirol, Filippo Inzaghi ha parlato di consapevolezza, numeri e prospettive future, facendo anche un confronto con il passato.

«I numeri li leggo. Leggere che il Palermo di Iachini fosse primo con due punti in meno dei nostri, mentre noi oggi siamo quarti, fa capire quanto sia complicato questo campionato. Quest’anno ci sono tre squadre davanti che non sbagliano un colpo. L’anno scorso erano in tre a giocarsi la promozione diretta, oggi siamo in quattro».

Il tecnico rosanero ha sottolineato il valore del percorso fatto finora: «È un campionato difficile, ma dobbiamo continuare così. Se entreremo nella storia di questa società ne sarò felice. La cosa più importante è che si sta creando un’anima e un’ossatura che dureranno negli anni. I tifosi si identificano in questa squadra».

Inzaghi ha poi evidenziato l’aspetto mentale: «È complicato per gli avversari affrontare il Palermo. A volte si mettono le mani nei capelli e questo deve darci convinzione. Sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto in queste 13 giornate, ma dobbiamo continuare a crescere e convincerci che possiamo fare ancora meglio».

Infine, uno sguardo al futuro: «Non so come andrà a finire, ma stiamo costruendo qualcosa di importante. Basterà aggiungere qualche giocatore, ma la base è già solida. Continuiamo su questa strada».

