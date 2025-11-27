Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Venti titolari, Vasic oggi è un punto fermo»

Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la sfida tra Palermo e Carrarese, ha spiegato la gestione del gruppo: «Ho un gruppo di venti titolari. Se ne mancano due ho più difficoltà nelle rotazioni. Dobbiamo fare di più, i giocatori lo sanno. Dobbiamo tornare a divertirci, il campionato è molto lungo».

Sulla Carrarese ha detto: «La Carrarese ha lo stesso allenatore da tre anni, lo conosco, è bravo. Ho grande rispetto per loro, sono una squadra collaudata. Io però agli altri in questo momento ci penso poco. Noi dobbiamo tornare a essere il Palermo. Vasic è l’emblema che bisogna dar coraggio a questi ragazzi. In questo momento è un titolare, ha dimostrato di avere grandi doti, è un talento. Bisogna avere pazienza con i giovani. Per vincere bisogna diventare squadra e noi dobbiamo tornare a esserlo».

Il tecnico ha poi aggiunto: «Nessuno è un mago. Penso che solo il lavoro possa sistemare la situazione. Forse ci eravamo esaltati troppo. Il Palermo è qualcosa di speciale. Dobbiamo tornare ad andare forte. Mi fido dei ragazzi».

Infine, sulla contestazione di Chiavari e sul clima attorno alla squadra, Inzaghi è stato netto: «I social mi interessano poco. La gente a Chiavari ci ha fischiato giustamente, io ero il primo scontento. Il mio unico pensiero è tornare a vincere e meritarci gli applausi».