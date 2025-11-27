Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Palumbo deve entrare nel cuore del gioco»

Filippo Inzaghi, in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la partita tra Palermo e Carrarese, ha analizzato il tema dei tiri dalla distanza: «Abbiamo dei giocatori che hanno questa caratteristica. Lavoriamo su tutto quello che si può migliorare».

Il tecnico ha sottolineato cosa la squadra deve correggere: «Il campo ci ha detto che quello che stiamo facendo non è abbastanza e stiamo cercando di fare arrivare meglio i palloni in avanti. Cerchiamo di alzare l’asticella, soprattutto in fase di possesso».

Inzaghi ha poi spiegato il ruolo di Palumbo: «Vogliamo fare entrare nel cuore del gioco Palumbo. Su di me ci sono tante aspettative, sento la fiducia di tutti. Palumbo deve entrare nel cuore del gioco».

Infine, il tecnico ha concluso con un impegno personale forte: «Ci stiamo scervellando, ve lo assicuro. Io sono carico e prometto che ce la metterò tutta per fare tornare la squadra a fare quello che ha dimostrato di saper fare fino a poche settimane fa».