Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Gomes e Gyasi speriamo di recuperarli per Empoli»

Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la sfida tra Palermo e Carrarese, ha aggiornato sulle condizioni degli infortunati: «Gomes e Gyasi? Purtroppo pensavamo di recuperarlo ma ancora gli fa male la spalla, speriamo di averlo a Empoli. Speriamo di avere a Empoli anche Gyasi. Sono due giocatori importanti per noi».

Il tecnico ha poi parlato del rapporto con la piazza: «Cosa si sente di dire alla gente? Ho poco da dire, a me non piace fare proclami. Finora sono stati fantastici. Conosco l’umore della squadra e so che sono molto dispiaciuti per queste partite. L’unica cosa che chiedo è di sostenere la squadra fino al 90º e poi, in caso, essere fischiati o applauditi».

Sulle questioni tattiche, Inzaghi è stato netto: «Aggiustare il modulo? I moduli sono parole al vento in questo momento. Se sapessi che il modulo mi fa vincere le partite lo farei. In fase difensiva rispetto agli altri anni siamo migliorati molto. Dobbiamo fare arrivare meglio la palla agli attaccanti. A Chiavari abbiamo ripreso la strada, speriamo di continuare sabato».

L’allenatore ha poi approfondito: «A Chiavari abbiamo fatto 17 tiri, però abbiamo preso due volte la porta. Con l’Entella siamo ripartiti, al di là del risultato che non ci piace. Palumbo può prendersi sulle spalle questa squadra. Pohjanpalo è tornato a fare gol. Dobbiamo continuare a fare questo. Abbiamo le qualità per invertire la rotta».

Infine, una risposta sulle voci circolate negli ultimi giorni: «Le voci? Fanno male al Palermo. Sono chiacchiere da bar, cerchiamo di voler bene al Palermo».