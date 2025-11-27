Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Siamo fortunati a stare qui. Non ci sono società così in giro, nemmeno in Serie A»

Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la sfida tra Palermo e Carrarese, ha affrontato il tema dei problemi strutturali: «Alle prime difficoltà sono emersi gli spettri del passato. Stiamo lavorando per creare un’anima e un’ossatura. Dobbiamo fare tutti di più e alzare il livello, tornare a lavorare».

Il tecnico ha ribadito quanto visto nelle prime settimane di campionato: «La squadra nelle prime partite ha dimostrato di poter fare di più. La rosa può fare molto bene, poi a gennaio vedremo. Ma al momento dobbiamo fare di più. Abbiamo una grande fortuna e dobbiamo saperlo. Dare tutto quello che abbiamo per continuare a tenerci stretta la maglia, perché squadre così non ce n’è in giro, neanche in Serie A».

Passando alla gara di Chiavari, Inzaghi ha spiegato: «Stiamo lavorando per essere più concreti. A Chiavari siamo ripartiti al di là del risultato. I giocatori che devono prendere in mano la squadra hanno dimostrato di saperlo fare. Pohjanpalo poteva fare tre gol e lo abbiamo servito nel modo giusto. Per dieci partite abbiamo fatto bene e non l’abbiamo scordato».

In chiusura, il tecnico ha insistito sulla necessità di una reazione immediata: «Alle prime difficoltà sono emersi gli spettri del passato. I nuovi, compreso me, devono dare di più. Quelli che sono rimasti devono alzare il livello. Dobbiamo tornare a lavorare. Facciamo al meglio le ultime partite prima del mercato, poi ci fermeremo e penseremo a cosa serve per migliorare la squadra. Siamo fortunati a stare qui, mi auguro lo capiscano anche i giocatori. Non ci sono società così in giro, nemmeno in Serie A».