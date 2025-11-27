Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Siamo fortunati a stare qui. Non ci sono società così in giro, nemmeno in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la sfida tra Palermo e Carrarese, ha affrontato il tema dei problemi strutturali: «Alle prime difficoltà sono emersi gli spettri del passato. Stiamo lavorando per creare un’anima e un’ossatura. Dobbiamo fare tutti di più e alzare il livello, tornare a lavorare».

Il tecnico ha ribadito quanto visto nelle prime settimane di campionato: «La squadra nelle prime partite ha dimostrato di poter fare di più. La rosa può fare molto bene, poi a gennaio vedremo. Ma al momento dobbiamo fare di più. Abbiamo una grande fortuna e dobbiamo saperlo. Dare tutto quello che abbiamo per continuare a tenerci stretta la maglia, perché squadre così non ce n’è in giro, neanche in Serie A».

Passando alla gara di Chiavari, Inzaghi ha spiegato: «Stiamo lavorando per essere più concreti. A Chiavari siamo ripartiti al di là del risultato. I giocatori che devono prendere in mano la squadra hanno dimostrato di saperlo fare. Pohjanpalo poteva fare tre gol e lo abbiamo servito nel modo giusto. Per dieci partite abbiamo fatto bene e non l’abbiamo scordato».

In chiusura, il tecnico ha insistito sulla necessità di una reazione immediata: «Alle prime difficoltà sono emersi gli spettri del passato. I nuovi, compreso me, devono dare di più. Quelli che sono rimasti devono alzare il livello. Dobbiamo tornare a lavorare. Facciamo al meglio le ultime partite prima del mercato, poi ci fermeremo e penseremo a cosa serve per migliorare la squadra. Siamo fortunati a stare qui, mi auguro lo capiscano anche i giocatori. Non ci sono società così in giro, nemmeno in Serie A».

