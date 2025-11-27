Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Non è calo fisico, è un problema mentale»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la sfida contro la Carrarese, ha escluso che il momento negativo del Palermo sia legato a un calo atletico: «No, assolutamente. Nei secondi tempi siamo sempre venuti fuori. È un problema mentale perché fisicamente corriamo».

Il tecnico ha analizzato la gara di Chiavari: «A Chiavari meritavamo di andare in vantaggio, potevamo farlo, ma in questo momento non passiamo in vantaggio quando meritiamo. Alla prima disattenzione prendiamo gol, ci scoraggiamo un po’ troppo e diventa tutto più difficile. Penso non sia un problema fisico ma mentale e dobbiamo tornare a vincere».

Alla domanda su perché il Palermo fatichi nelle marcature sugli avversari, Inzaghi ha risposto: «Molte cose passano dalla testa. Penso che dobbiamo lavorare e siamo nelle migliori condizioni per farlo. Sapevo che era dura e volevamo farci passare come corazzata. Dobbiamo costruire un’anima e poi provare a fare qualcosa di più. Già da sabato dobbiamo provare a farlo».

Il tecnico ha ribadito il concetto: «Per me non c’è stato un calo fisico. Penso che sia un problema mentale. La squadra corre e va forte anche nel secondo tempo. In questo momento, alla prima disattenzione prendiamo gol, poi diventa tutto più difficile. Non dobbiamo scoraggiarci. Credo sia un problema mentale. Dobbiamo tornare a vincere».

Ultimissime

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Palumbo deve entrare nel cuore del gioco»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Venti titolari, Vasic oggi è un punto fermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Gomes e Gyasi speriamo di recuperarli per Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Siamo fortunati a stare qui. Non ci sono società così in giro, nemmeno in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025

Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Non è calo fisico, è un problema mentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 27, 2025