Inzaghi presenta Palermo-Carrarese: «Non è calo fisico, è un problema mentale»

Filippo Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa al “Renzo Barbera” per presentare la sfida contro la Carrarese, ha escluso che il momento negativo del Palermo sia legato a un calo atletico: «No, assolutamente. Nei secondi tempi siamo sempre venuti fuori. È un problema mentale perché fisicamente corriamo».

Il tecnico ha analizzato la gara di Chiavari: «A Chiavari meritavamo di andare in vantaggio, potevamo farlo, ma in questo momento non passiamo in vantaggio quando meritiamo. Alla prima disattenzione prendiamo gol, ci scoraggiamo un po’ troppo e diventa tutto più difficile. Penso non sia un problema fisico ma mentale e dobbiamo tornare a vincere».

Alla domanda su perché il Palermo fatichi nelle marcature sugli avversari, Inzaghi ha risposto: «Molte cose passano dalla testa. Penso che dobbiamo lavorare e siamo nelle migliori condizioni per farlo. Sapevo che era dura e volevamo farci passare come corazzata. Dobbiamo costruire un’anima e poi provare a fare qualcosa di più. Già da sabato dobbiamo provare a farlo».

