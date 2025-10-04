Tuttosport: “«Palermo: voglio un’altra super gara»”

Stringere i denti per l’ultimo sforzo, poi tirare il fiato. È questa la missione del Palermo di Filippo Inzaghi, atteso oggi pomeriggio alle 17.15 al “Picco” contro lo Spezia, in un campo che i rosanero non espugnano dal 1932. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, la squadra siciliana chiude così il suo primo tour de force stagionale, con la possibilità di consolidare una classifica che la vede ancora imbattuta dopo sei giornate.

Inzaghi riparte dal pareggio contro il Venezia, una gara che ha lasciato qualche dubbio sulla condizione fisica del gruppo. «Contro il Venezia la mia squadra ha fatto quello che doveva – ha dichiarato Inzaghi a Tuttosport –. Abbiamo tanta convinzione e vogliamo dare continuità ai risultati che ci hanno permesso di restare nel gruppo di testa. Con lo Spezia sarà un’altra tappa importantissima, giocheremo su un campo tosto contro una squadra che non dovrebbe essere in quella posizione di classifica. Ma questo dimostra quanto sia equilibrata la Serie B».

Come evidenzia ancora Butera su Tuttosport, i numeri del Palermo sono confortanti: imbattuto finora, con due trasferte già giocate (una vittoria a Bolzano e un pareggio a Cesena) e una difesa quasi impenetrabile. «Abbiamo subito solo due gol, nessuno ha fatto meglio di noi – ha spiegato Inzaghi – ma sarà importante mantenere questi numeri fino a fine campionato. Solo così potremo prenderci qualcosa di importante. Ho una squadra che lotta e combatte, sono sicuro che faremo una grande partita anche stavolta».

Il tecnico rosanero, come sottolinea Luigi Butera su Tuttosport, dovrà però rinunciare a Ceccaroni, squalificato, ma ha già scelto il sostituto: «Giocherà Veroli, è forte e affidabile. L’abbiamo preso per questo». Inzaghi potrebbe confermare il 3-5-2 visto martedì, con Palumbo a fare da collante tra centrocampo e trequarti e Le Douaron in vantaggio su Brunori per affiancare Pohjanpalo in attacco.

«L’importante – aggiunge l’allenatore – è chiudere bene questo ciclo. Finora abbiamo fatto molto bene, mi sono arrabbiato solo per il gol preso a Cesena. La mentalità è quella giusta: tutte le avversarie hanno capito che giocare contro il Palermo è difficile. Possiamo ancora migliorare, ma sono sicuro che lo faremo. Il bello per noi deve ancora venire».

Come conclude Luigi Butera su Tuttosport, al “Picco” non mancherà il sostegno dei tifosi: oltre 1.300 rosanero sono attesi sugli spalti per spingere la squadra verso un nuovo successo. «La nostra gente è straordinaria – ha detto Inzaghi –. Dietro di noi non c’è solo chi ci segue allo stadio, ma un intero popolo».