La Nazione: “La corazzata Palermo è un pungolo «Abbiamo i mezzi per farci valere»”

Le motivazioni non mancano, così come la voglia di invertire la rotta. Alla vigilia della sfida con il Palermo, in programma oggi alle 17.15 al “Picco”, Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa con tono lucido ma determinato. Come scrive Ilaria Gallione su La Nazione, edizione La Spezia, il tecnico aquilotto ha messo subito in chiaro che il gruppo, almeno sul piano fisico, sta bene: «Saranno tutti a disposizione, compreso Candelari, tranne Bandinelli e Zurkowski».

L’aspetto mentale, però, resta la chiave di volta. «Da quel punto di vista il discorso è diverso – ha precisato D’Angelo –. I risultati negativi non aiutano, ma in allenamento tutti danno il massimo. Le ultime due partite in dieci uomini non ci hanno agevolato: contro la Reggiana, in parità numerica, non ci sarebbe stata partita. Dobbiamo imparare a gestire meglio le situazioni negative, perché le subiamo troppo».

Come evidenzia Gallione su La Nazione La Spezia, la gara contro i rosanero rappresenta un banco di prova importante per uno Spezia che ha raccolto appena tre punti nelle prime sei giornate. «Partite di questo tipo portano sempre preoccupazioni, perché il Palermo è una squadra molto forte – ha ammesso D’Angelo –. Ma sono convinto che il mio gruppo abbia le qualità per fare bene. Non guardo la classifica, la priorità è concentrarci solo sulle partite: abbiamo bisogno di punti».

Sul fronte formazione restano ancora alcuni dubbi, in particolare tra i pali e sulla fascia sinistra. «Non ho ancora deciso chi giocherà in porta, così come tra Beruatto e Aurelio – ha spiegato D’Angelo alla Nazione –. Candela sarà della partita, mentre in attacco valuterò fino all’ultimo: Lapadula ha fatto molto bene nel turno infrasettimanale, sono tranquillo sia se parte titolare sia se entra a gara in corso». In difesa, l’assenza per squalifica di Hristov apre a una chance per Cistana, «anche se non è escluso che possa giocare Jack o Onofri».

Un pensiero, poi, è andato al pubblico spezzino, sempre vicino alla squadra nonostante le difficoltà. «I nostri tifosi ci sostengono sempre, in casa e in trasferta. Stanno facendo la loro parte, siamo noi che non stiamo dando le soddisfazioni che meritano», ha dichiarato l’allenatore, citato da Ilaria Gallione su La Nazione La Spezia.

Il tecnico chiude con una riflessione sulla necessità di ritrovare equilibrio e serenità: «Ci manca un po’ di sicurezza, ma siamo consapevoli di essere su una buona strada. So quanto sia sottile il confine tra applausi e critiche, farò di tutto per non meritarmi le seconde. Finora sono giustificate, ma voglio cambiare rotta».

Come conclude Gallione sulla Nazione La Spezia, la sfida con il Palermo rappresenta per D’Angelo molto più di una partita: è il primo vero spartiacque della stagione, da affrontare con lucidità e carattere.