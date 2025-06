Intossicazione Salernitana, il sindaco Napoli: «Episodio gravissimo, si accertino cause e responsabili»

Nel pieno del caos provocato dalla grave intossicazione alimentare che ha colpito 21 membri tra giocatori e staff della Salernitana, interviene anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, chiedendo chiarezza e l’immediato rinvio della gara di ritorno dei playout contro la Sampdoria, prevista inizialmente per venerdì sera allo stadio Arechi.

Raggiunto da SalernitanaNews.it, il primo cittadino ha rilasciato una dichiarazione forte e chiara:

«Esprimo i migliori auguri ai calciatori ed ai membri staff della Salernitana affinché possano rapidamente ristabilirsi dalla debilitante intossicazione alimentare patita durante la trasferta di Genova. Chiedo un rapido e severo accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità del gravissimo episodio. Esorto gli organismi sportivi ad accogliere la fondatissima richiesta di rinvio della gara di ritorno avanzata dalla Salernitana al fine di tutelare l’incolumità fisica degli atleti e la regolarità della competizione».

L’episodio ha già spinto la società granata a presentare richiesta formale di rinvio alla Lega B, mentre la Sampdoria ha posticipato la partenza per il ritiro di Trigoria in attesa di una decisione ufficiale. Le prossime ore saranno decisive per chiarire se la partita verrà effettivamente rinviata.