TMW: “Spezia al lavoro per il riscatto di Aurelio, trattativa aperta con il Palermo”

Lo Spezia è al lavoro per definire alcune operazioni in entrata e in uscita in vista della prossima stagione, e tra i dossier più caldi figura quello relativo a Giuseppe Aurelio. L’esterno mancino, reduce da un’annata positiva con la maglia ligure, è attualmente di proprietà del Palermo, ma il club spezzino punta con decisione al riscatto del cartellino.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il direttore sportivo Stefano Melissano è al lavoro per trovare un accordo con la società rosanero: l’intesa economica potrebbe essere raggiunta sulla base di 400mila euro, cifra che consentirebbe ad Aurelio di firmare poi un contratto triennale con lo Spezia.

Più complessa, invece, la situazione legata al centrocampista Duccio Degli Innocenti, per il quale l’Empoli mantiene un diritto di controriscatto. Il club toscano, che ha già deciso di non riscattare Zurkowski, potrebbe valutare di riportare in rosa anche il giovane classe 2003, rendendo l’operazione più intricata per i liguri.

Intanto, lo Spezia riflette anche su altri profili in bilico, tra rientri dai prestiti (come Zurkowski, Verde, Antenucci) ed esuberi da piazzare (Cipot, Moutinho, Cugnata). Per alcuni di questi saranno avviate valutazioni in base agli scenari di mercato e al futuro delle società coinvolte, come nel caso della Salernitana, che ha perso l’andata del playout.