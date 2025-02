Inter Miami: -15° in Missouri, Messi si rifiuta di giocare contro il Kansas City

Leo Messi, la stella dell’Inter Miami, potrebbe non partecipare al debutto stagionale della sua squadra contro il Kansas City a causa delle rigide condizioni meteorologiche previste. L’argentino, abituato al clima caldo della Florida, avrebbe espresso preoccupazioni per le temperature gelide previste in Missouri, che potrebbero scendere fino a -15º, con punte di -19º a causa del vento.

Durante l’ultima puntata del podcast MiaTotalFootball, è emersa l’indiscrezione che Messi abbia chiesto di non essere convocato per la partita inaugurale della CONCACAF Champions Cup. Il terreno di gioco, che potrebbe presentarsi ricoperto di neve e ghiaccio, sarebbe un ambiente particolarmente ostile per l’argentino, che preferirebbe evitare rischi in condizioni così estreme.