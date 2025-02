Palermo: Brunori raggiunge le 150 presenze con la maglia rosanero

Matteo Brunori ha raggiunto le 150 presenze con il Palermo, squadra a cui si è unito nel 2021 proveniente dalla Juve U23. In cinque anni ha segnato 63 gol, contribuendo significativamente ai successi del team. Nel 2021/22, Brunori ha giocato un ruolo chiave nella promozione del Palermo in Serie B, segnando 17 gol e fornendo 5 assist in 40 partite nella stagione successiva.

Attraverso i social il Palermo ha celebrato il traguardo del suo capitano con il seguente post:

