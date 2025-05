Il Tottenham vince la Uefa Europa League, al ‘San Mamès’ Man. United sconfitto 1-0

Al San Mamés Tottenham e Manchester United scendono in campo per giocarsi la finale di Uefa Europa League. Fin dai primi istanti nessuna delle due cerca di sbilanciarsi troppo in zona offensiva. Il Tottenham cerca di imporsi sul piano del possesso palla e ci riesce per lunghi tratti di partita. A sbloccarla è l’autogol sfortunato di Shaw allo scadere della prima frazione.

Nella ripresa il tema della gara non cambia. Il Manchester non è quasi mai pericoloso, se non sull’ultimissima azione della gara: con Vicario che para clamorosamente un colpo di testa ravvicinato. Il Tottenham vince la Uefa Europa League.