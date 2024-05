Il Secolo: “Tifosi della Sampdoria a Palermo, manca il via libera”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sui tifosi della Sampdoria in attesa del via libera per la vendita dei biglietti per il match contro il Palermo.

Dopo la vittoria di Catanzaro, il tecnico Pirlo ha concesso alla squadra la domenica di riposo. La ripresa domani mattina al Mugnaini, da verificare Vieira (attacco influenzale) e Murru(elongazione).

Entrambi però dovrebbero essere recuperabili per Palermo. C’è attesa per la determinazione dell’Osservatorio, che si riunirà domani, su eventuali restrizioni per la trasferta. La gara di campionato del 6 aprile è stata libera.

Palermo-Sampdoria: biglietti in vendita. Info e prezzi