Il Secolo: “Mantova in trattativa con il Palermo per Bardi”
Si muove sul mercato il Mantova in vista di gennaio. La società sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo mister Francesco Modesto. Per farlo starebbe guardando in casa Palermo.
Infatti, secondo quanto riportato da Il Secolo “XIX”, sarebbe già avviata la trattativa tra i rosanero ed il Mantova per portare in biancorosso Francesco Bardi. L’obiettivo è quello di pescare un portiere titolari, ed adesso i virgiliani sembrerebbero aver superato anche la concorrenza dello Spezia.