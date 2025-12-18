Il Secolo: “Mantova in trattativa con il Palermo per Bardi”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Si muove sul mercato il Mantova in vista di gennaio. La società sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo mister Francesco Modesto. Per farlo starebbe guardando in casa Palermo.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Secolo “XIX”, sarebbe già avviata la trattativa tra i rosanero ed il Mantova per portare in biancorosso Francesco Bardi. L’obiettivo è quello di pescare un portiere titolari, ed adesso i virgiliani sembrerebbero aver superato anche la concorrenza dello Spezia.

