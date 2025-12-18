Juve Stabia, Abate: «Vedo tante cose positive, abbiamo un gruppo unito»

Durante la tradizionale cena natalizia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti l’allenatore della Juve Stabia, Ignazio Abate, facendo il punto della situazione di questo inizio di stagione.

«Sono contento dello spirito dei ragazzi e della voglia che hanno di migliorarsi nel quotidiano – ha dichiarato – Vedo tante cose positive e sono molto soddisfatto pur sapendo che la strada è lunghissima e che non possiamo abbassare la guardia»

Abate, ha poi aggiunto: «Sono un umile lavoratore che vuole raggiungere i traguardi senza far chiacchiere o proclami. Avere a disposizione un gruppo unito costituisce una soddisfazione enorme per chi fa questo lavoro»

Infine, sui problemi avuti nei match fuori casa, dichiara: «La maggior parte delle squadre fanno fatica in trasferta. Io non mi soffermo sul risultato, ma sulla capacità di cambiare atteggiamento. Leggere i momenti della partita fa la differenza, in diverse occasioni abbiamo giocato bene anche in campo esterno ma ci siamo complicati la vita uscendo dalla gara una volta passati in svantaggio»