Bari, De Laurentis: «Sto dialogando con due acquirenti interessati al club»

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Bari, Luigi De Laurentis, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della squadra, confessando la sua intenzione di trovare degli acquirenti interessati al club.

«Negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà interessate al Bari – ha dichiarato – È una fase di dialogo, la novità è questa. Per me è importante poter dare la squadra a mani solide che possono avere una progettualità e programmaticità nell’interesse della piazza, del Bari e di quello che sarà il futuro»

De Laurentis, ha aggiunto: «L’idea è trovare un partner, che chieda di restare e gestire. Sara una coesistenza. Poi nel 2028 saluteremo o no, in base alle norme. A me piacerebbe restare, sarebbe un bel premio per il lavoro fatto arrivare così in Serie A, anche da spettatore seduto sugli spalti»

Infine, sull’attuale direttore sportivo dei biancorossi, dichiara: «Posso fare un bilancio di quello che è stato. Magalini è arrivato dopo 4 allenatori e una finale playout. Ha preso un’eredita non facile, l’ha presa con responsabilità. Con esperienza. Per questo l’ho assunto»