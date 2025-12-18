Juve Stabia, Lovisa: «Il bilancio è buono, sfortunati con gli arbitraggi»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Durante la tradizionale cena natalizia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa.

«Gli alti e bassi in serie B contraddistinguono tutte le squadre – ha dichiarato il DS – noi siamo in linea con le aspettative e il cammino resta positivo. Questa categoria non ti perdona niente e siamo consapevoli che non possiamo mai abbassare la guardia»

Sul mercato, dichiara: «La nuova società ha ricapitalizzato dando un segnale a tutta la tifoseria. Ci vedremo la prossima settimana per definire le strategie di mercato, ma a gennaio si parla di riparazione e non di ricostruzione. Se ci sarà occasione per intervenire lo faremo»

Lovisa, ha poi tirato le somme su questa prima parte di campionato: «Il bilancio complessivo è buono, i giovani stanno facendo molto bene. Castellammare è una piazza esigente e tutti quanti noi dobbiamo vivere questo clima di coinvolgimento emotivo come uno stimolo per crescere»

Sull’allenatore, Ignazio Abate, dichiara: «Il mister ha avuto un grande impatto con la categoria, ha qualità tecniche e umane molto elevate. Si è calato nella B con intelligenza, abbiamo un ottimo rapporto e il nostro progetto è destinato a crescere»

Infine, il DS aggiunge un commento sugli ultimi arbitraggi: «Dato oggettivo, non siamo affatto fortunati con gli arbitraggi. Speriamo che ci sia una inversione di tendenza. Nelle sedi opportune e nei modi giusti ci siamo fatti sentire, che la buona sorte possa accompagnarci nel girone di ritorno»

Ultimissime

Juve Stabia, Abate: «Vedo tante cose positive, abbiamo un gruppo unito»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Bari, De Laurentis: «Sto dialogando con due acquirenti interessati al club»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Juve Stabia, Lovisa: «Il bilancio è buono, sfortunati con gli arbitraggi»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Pescara, il DS Foggia: «Ho fatto io tutte le scelte, mi assumo ogni responsabilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025

Empoli, Obaretin: «Dionisi cura ogni dettaglio, qui si lavora bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 18, 2025