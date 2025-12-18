Juve Stabia, Lovisa: «Il bilancio è buono, sfortunati con gli arbitraggi»

Durante la tradizionale cena natalizia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa.

«Gli alti e bassi in serie B contraddistinguono tutte le squadre – ha dichiarato il DS – noi siamo in linea con le aspettative e il cammino resta positivo. Questa categoria non ti perdona niente e siamo consapevoli che non possiamo mai abbassare la guardia»

Sul mercato, dichiara: «La nuova società ha ricapitalizzato dando un segnale a tutta la tifoseria. Ci vedremo la prossima settimana per definire le strategie di mercato, ma a gennaio si parla di riparazione e non di ricostruzione. Se ci sarà occasione per intervenire lo faremo»

Lovisa, ha poi tirato le somme su questa prima parte di campionato: «Il bilancio complessivo è buono, i giovani stanno facendo molto bene. Castellammare è una piazza esigente e tutti quanti noi dobbiamo vivere questo clima di coinvolgimento emotivo come uno stimolo per crescere»

Sull’allenatore, Ignazio Abate, dichiara: «Il mister ha avuto un grande impatto con la categoria, ha qualità tecniche e umane molto elevate. Si è calato nella B con intelligenza, abbiamo un ottimo rapporto e il nostro progetto è destinato a crescere»

Infine, il DS aggiunge un commento sugli ultimi arbitraggi: «Dato oggettivo, non siamo affatto fortunati con gli arbitraggi. Speriamo che ci sia una inversione di tendenza. Nelle sedi opportune e nei modi giusti ci siamo fatti sentire, che la buona sorte possa accompagnarci nel girone di ritorno»