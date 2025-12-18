Pescara, il DS Foggia: «Ho fatto io tutte le scelte, mi assumo ogni responsabilità»

Intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”, il DS del Pescara, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale momento dei delfini ultimi in classifica, assumendosi tutte le responsabilità delle scelte fatte.

«Tutte le scelte, giuste o sbagliate, sono state fatte dal sottoscritto – ha dichiarato il DS – quindi mi assumo ogni responsabilità per questa situazione»

Sul momento mentale della squadra, aggiunge: «Quando offri delle prestazioni importanti e fai pochi punti, e ti vedi sempre ultimo, psicologicamente non è semplice andare avanti ma le prestazioni sono state offerte da un gruppo sano, che ha voglia di lottare»

Foggia non ha poi dubbi su cosa serve in questo momento: «Bisogna stare zitti, non si possono fare promesse, non si può parlare di nulla se non di lavoro. Mi piace però l’entusiasmo dei ragazzi. Questo mi lascia e ci lascia ben sperare per il futuro»

Ma il Ds, nonostante il momento complicato, si dice fiducioso: «Credo nella salvezza. Lo dico oggi che siamo ultimi: io sono fiducioso. Spero che gli episodi inizino a girare anche per noi»

Infine sul mercato: «Il Pescara sta lavorando già da ora per i nomi in arrivo. Qualcosa stiamo già cercando di portarla avanti. L’obiettivo è di avere prima possibile qualche giocatore a disposizione del mister»