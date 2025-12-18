Empoli, Obaretin: «Dionisi cura ogni dettaglio, qui si lavora bene»

Intervistato ai microfoni di “La Nazione”, Il difensore dell’Empoli Nosa Obaretin ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mister dei toscani, Alessio Dionisi, lanciando uno sguardo anche al prossimo match contro il Mantova e all’incontro perso contro la Juve Stabia.

«In occasione del primo gol siamo stati sfortunati – ha dichiarato – Penso ci sia mancato un po’ di cattiveria agonistica, non siamo riusciti ad essere aggressivi come volevamo. In generale non siamo riusciti a fare la partita che avremmo voluto e purtroppo siamo usciti con una sconfitta»

Su mister Dionisi, dichiara: « Ha lavorato in generale, non su un aspetto in particolare, noi andiamo avanti nel nostro percorso. Il Mister cura sempre il dettaglio in ogni allenamento, adesso pensiamo soltanto alla prossima gara»

Obaretin, lancia infine uno sguardo al prossimo incontro di campionato: «Dobbiamo giocare come sappiamo, in questi giorni ci sarà da lavorare a testa bassa per preparare al meglio la partita. Con il Mantova sarà una gara molto complicata oltre che molto importante per noi. Si lavora bene ma non sono sorpreso perché già me ne avevano parlato prima di venire qui»