Modena, interesse di Bologna e Juventus per Beyuku
Suonano sirene dalla Serie A per il laterale destro del Modena, Gady Beyuku. Il giovane calciatore ha attirato l’attenzione di due importanti club della massima serie italiana, convincendo con le sue prestazioni di questa prima parte di stagione.
Infatti, secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, non sono passate inosservate le visite del DS del Bologna, Giovanni Sartori, per visionare il terzino. Sulle tracce del classe 2005 anche la Juventus, a fronte di un offerta adeguata sarà difficile per i canarini trattenere Beyuku a gennaio.