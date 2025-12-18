Avellino-Palermo, le quote parlano chiaro: rosanero favoriti al Partenio

Avellino-Palermo si avvicina e, in attesa del verdetto del campo sabato alle 17:15 al Partenio-Lombardi, sono le quote dei bookmaker a delineare lo scenario della sfida. Il mercato scommesse vede il Palermo partire con i favori del pronostico, confermando la percezione di una squadra in crescita e considerata tra le principali candidate alla promozione.

Il segno 2 (vittoria Palermo) oscilla tra 1.73 e 1.82, con la quota più bassa proposta da 888sport (1.73) e valori molto simili su Snai, LeoVegas e Lottomatica (1.75). Bet365 e AdmiralBet si attestano su 1.80, mentre NetBet arriva fino a 1.82, segno di una fiducia diffusa nei rosanero.

Più distante il successo dell’Avellino. Il segno 1 viene proposto tra 4.15 e 4.50: AdmiralBet offre la quota più bassa (4.15), mentre LeoVegas, Lottomatica e 888sport spingono fino a 4.50. Bet365, Snai e NetBet si collocano in una fascia intermedia, tra 4.25 e 4.40.

Il pareggio (X) resta una soluzione considerata possibile ma non prioritaria, con quote comprese tra 3.35 e 3.60. La quota più bassa è quella di 888sport (3.35), mentre Bet365, Snai, Lottomatica e NetBet propongono tutte 3.60, segnale di equilibrio solo relativo secondo i mercati.

Il quadro complessivo racconta di un Palermo nettamente favorito, ma anche di un Avellino che, soprattutto al Partenio, potrebbe provare a sovvertire i pronostici. Le quote premiano i rosanero, il campo dirà se la logica verrà rispettata o se la tradizione natalizia dei lupi saprà ancora una volta farsi sentire.

Quote 1X2 – Avellino-Palermo

Bet365: 1 4.33 – X 3.60 – 2 1.80

Snai: 1 4.40 – X 3.60 – 2 1.75

LeoVegas: 1 4.50 – X 3.40 – 2 1.75

AdmiralBet: 1 4.15 – X 3.55 – 2 1.80

Lottomatica: 1 4.50 – X 3.60 – 2 1.75

NetBet: 1 4.25 – X 3.60 – 2 1.82

888sport: 1 4.50 – X 3.35 – 2 1.73

Betfair: 1 4.25 – X 3.50 – 2 1.80