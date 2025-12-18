Il Mattino: “Arriva la corazzata Palermo: a Natale i precedenti sorridono all’Avellino”

Sabato al Partenio-Lombardi arriva il Palermo, una delle candidate più accreditate alla promozione diretta in Serie A. Dopo il Venezia, l’Avellino ospita un’altra big del campionato e Raffaele Biancolino spera di affidarsi non solo alla prestazione, ma anche a una tradizione che negli anni ha spesso regalato Natali felici alla tifoseria irpina. A ricordarlo è Pierluigi Capuano sulle colonne de Il Mattino di Avellino.

Il bilancio complessivo dei match disputati dai biancoverdi nei turni pre natalizi è decisamente positivo. Dal 1990 a oggi, l’Avellino ha collezionato 17 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, con 45 gol segnati e 33 subiti. Ma è soprattutto il dato degli ultimi sei anni a impressionare: sei vittorie su sei, senza subire nemmeno una rete. Una striscia perfetta che rafforza la fiducia dell’ambiente, come sottolinea Pierluigi Capuano su Il Mattino di Avellino.

Negli ultimi tre appuntamenti prenatalizi, inoltre, i lupi hanno sempre vinto per 1-0. Nella scorsa stagione, il 22 dicembre, alla prima giornata di ritorno, è arrivato il successo di misura sul Picerno, deciso da una rete di Cionek a fine primo tempo. Ancora più significativo il colpo del 22 dicembre 2023 a Crotone, con il vantaggio immediato firmato da Patierno e poi difeso fino al termine. Nel 2022, invece, il 23 dicembre, fu il Pescara a cadere al Partenio, battuto da un gol in avvio di Kanouté.

Prima di questo tris di vittorie di corto muso, l’Avellino aveva già messo insieme altri tre successi. Il 22 dicembre 2021, i biancoverdi si imposero con un netto 3-0 sul campo del Campobasso, grazie alle reti di Maniero, De Francesco e Mastalli. L’anno precedente, il 23 dicembre 2020, bastò un’autorete di Vitiello per superare la Vibonese. La serie vincente era iniziata il 15 dicembre 2019 con il 2-0 di Monopoli, firmato da Parisi e Di Paolantonio, in una gara disputata dieci giorni prima di Natale a causa dello sciopero che fece slittare il turno del 22 dicembre.

L’ultima volta che la tifoseria irpina ha trascorso un Natale senza una vittoria risale al 2018. Il 23 dicembre, in Serie D, l’Avellino fu fermato sull’1-1 dal Latina: ospiti avanti su rigore con Cittadino, pari biancoverde nel finale grazie a Dondoni. Proprio quel penalty rappresenta l’ultima rete subita dall’Avellino nei turni pre natalizi: da allora, la difesa irpina vanta un’imbattibilità di 590 minuti, come evidenzia Pierluigi Capuano su Il Mattino di Avellino.

Per trovare un vero Natale amaro bisogna tornare al 2017. In quella stagione di Serie B, poi conclusa con la discesa tra i Dilettanti, il 21 dicembre l’Avellino perse 1-0 a La Spezia, subendo in avvio il gol di Marilungo.

Tra i ricordi più dolci restano il 3-2 alla Salernitana del 24 dicembre 2016 e i 3-0 rifilati al Castel di Sangro nel 2000 e al Pisa nel 2012. Da archiviare, invece, il 3-1 subito a Catania nel 2001 e il pesante 4-1 incassato a Trapani nel 2014.

Ora arriva il Palermo: la tradizione è dalla parte dell’Avellino, ma servirà un’altra impresa per allungare una striscia che, alla vigilia di Natale, è diventata ormai un marchio di fabbrica del Partenio.