Arriva il Palermo. Avellino, l’appello della Curva Sud: «Il Partenio deve tremare»

Il clima intorno ad Avellino-Palermo si scalda ben prima del fischio d’inizio. A suonare la carica è la Curva Sud Avellino, che attraverso un messaggio diffuso nelle ultime ore ha chiamato a raccolta tutto il popolo irpino in vista della sfida di sabato al Partenio-Lombardi.

«Sabato sarà una partita da lupi, da vivere al massimo sia in campo che sugli spalti», scrive la Curva Sud, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico in una gara dal peso specifico elevato. L’invito è chiaro: trasformare lo stadio in un fattore decisivo, pronto a colmare con la spinta del tifo ogni difficoltà che potrebbe incontrare la squadra sul terreno di gioco.

Il messaggio insiste sul concetto di unità totale tra squadra e tifoseria: «Dove non arrivano i ragazzi in campo, arrivi la curva. Abbiamo bisogno del popolo irpino, unito verso un unico obiettivo». Un appello che va oltre la semplice presenza sugli spalti e diventa una vera e propria chiamata all’identità.

La Curva Sud chiede a tutti, dalla curva alle tribune, di recarsi allo stadio con anticipo e di portare con sé la sciarpa, per creare un colpo d’occhio e un’atmosfera degni di una grande serata. «Facciamoci sentire già dal riscaldamento, cantiamo a squarciagola: il Partenio deve tremare», è il passaggio più emblematico del messaggio.