Il Secolo: “Elia, niente rosanero: lo Spezia ora deve restituire il riscatto di Aurelio”

Con l’arrivo di Gabriele Artistico e lo stop al trasferimento di Salvatore Elia al Palermo, la rosa dello Spezia appare ormai definita. Come riportato da Il Secolo XIX in un articolo a firma di Massimo Guerra, il club ligure ha chiuso l’ingaggio del 2004 Vanja Vlahovic dall’Atalanta, rendendo al momento congelate le operazioni in entrata per altri due giovani bergamaschi: Giorgio Cittadini e Andrea Olivieri, entrambi assistiti da Giovanni Branchini.

Proprio Branchini, agente anche di Elia, avrebbe in un primo momento bloccato l’operazione in uscita verso Palermo. Solo in seguito, secondo quanto riporta ancora Il Secolo XIX, il procuratore avrebbe manifestato disponibilità a rivedere la propria commissione, ma il diesse rosanero Carlo Osti aveva già cambiato rotta, puntando tutto su Gyasi, prelevato a parametro zero dall’Empoli.

Un cambio di scenario che comporterà conseguenze anche sul fronte economico: lo Spezia, infatti, dovrà ora rimborsare al Palermo i 400mila euro versati per il riscatto di Aurelio. La somma, come sottolineato da Il Secolo XIX, sarebbe stata assorbita in caso di riuscita dell’operazione Elia.

Nonostante l’interesse iniziale, motivato da ragioni familiari ed economiche, Elia non sembra più intenzionato a lasciare lo Spezia, il che potrebbe anche rallentare l’interesse ligure per Olivieri. La rosa aquilotta, intanto, si va consolidando.