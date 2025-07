Il Resto del Carlino: “Il Palermo accelera su Palumbo. Il Modena chiede solo soldi”

MODENA – Ultime ventiquattr’ore di attesa: domani sera scatterà ufficialmente il raduno del nuovo Modena di Andrea Sottil. Come riportato da Il Resto del Carlino in un articolo firmato da Alessandro Bedoni, la squadra si ritroverà in sede per una cena di gruppo che farà da prologo alla prima settimana di test medici e atletici in programma allo stadio Zelocchi.

Poi, da sabato prossimo, la partenza per Fanano, che per la tredicesima stagione consecutiva ospiterà il ritiro estivo dei canarini. L’obiettivo del club, come sottolinea ancora Il Resto del Carlino, è quello di affrontare la preparazione con la rosa già definita per almeno il 90%, lasciando spazio solo a pochi aggiustamenti entro la fine del mercato estivo.

Difesa e attacco sono stati praticamente completati. L’attenzione ora si concentra sugli esterni, ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Sottil, grande sostenitore del modulo 3-5-2.

Sul fronte uscite resta aperta la situazione legata ad Antonio Palumbo, in direzione Palermo. Come riporta Il Resto del Carlino, l’operazione ha subito una frenata a causa del desiderio del bosniaco Saric, inizialmente previsto come contropartita tecnica, di tornare a giocare in Turchia. Questo ha portato le due società a rivedere i termini dell’accordo: niente scambi, ma una trattativa basata unicamente su un’offerta economica, con eventuali bonus a favore dei gialloblù.

Il Palermo, però, resta deciso su Palumbo, e l’affare dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, sbloccando così uno degli ultimi tasselli del centrocampo del Modena prima della partenza per la montagna.