Il Secolo: “Bani, il Palermo fa sul serio. Triennale sul tavolo”

Patrick Vieira non nasconde l’entusiasmo. Ha appena concluso una seduta intensa, la prima dopo il ritorno dalle vacanze, e sorride sinceramente: «Le vacanze sono belle, ma non vedevo l’ora di tornare qui ad allenare la squadra», ha dichiarato al termine dell’allenamento.

Il tecnico, intervistato da Il Secolo XIX, ha voluto sottolineare il legame con l’ambiente rossoblù e la gratitudine per le parole di Dan Sucu, che nei giorni scorsi lo aveva pubblicamente elogiato. «Le parole del presidente mi hanno onorato e caricato di responsabilità. Sento una forte affinità con lui e con tutta la dirigenza: siamo sulla stessa lunghezza d’onda e condividiamo la visione per costruire la nostra squadra, fin da questi primi giorni di preparazione».

Si riparte dunque con un’identità precisa: il 4-2-3-1, modulo base su cui Vieira intende plasmare il suo Genoa in vista della nuova stagione. Tuttavia, resta un punto interrogativo in difesa: il futuro di Mattia Bani è ancora tutto da scrivere.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il tecnico e la dirigenza vorrebbero trattenere il centrale per affidargli nuovamente le chiavi del reparto difensivo. Tuttavia, i tre anni di contratto proposti dal Palermo rappresentano una proposta importante che potrebbe indurre il giocatore a riflettere. Bani è uno dei punti fermi per Vieira, che lo stima sia per leadership che per rendimento.

Il Secolo XIX sottolinea come la volontà del tecnico sia stata chiara fin da subito: «Volevo restare qui, lo avevo promesso al presidente. Non ho mai avuto dubbi». Una dichiarazione che conferma la piena sintonia tra allenatore e società, in un clima che promette basi solide per affrontare la stagione.