Nikolaou verso Bari, si tratta per il prestito con diritto di riscatto

Palermo e Bari lavorano a una possibile intesa per Dimitrios Nikolaou. Secondo quanto riportato da Contro-piede.it, le due società stanno ragionando sulla formula del prestito con diritto di riscatto per il trasferimento del difensore greco in Puglia.

Classe 1998 e sotto contratto con il Palermo fino al 2028, Nikolaou non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore rosanero, Pippo Inzaghi, che ha dato il via libera alla cessione. Il Bari, invece, lo considera il profilo ideale per rafforzare la propria linea difensiva in vista della nuova stagione.

L’obiettivo dei pugliesi è chiaro: chiudere l’operazione prima del 16 luglio, data di partenza del ritiro a Roccaraso. I prossimi giorni saranno decisivi per trovare l’intesa finale e arrivare alla fumata bianca.