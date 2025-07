Il saluto del Palermo a Sirigu: «Ciao Totó, le bandiere sono per sempre»

Un messaggio semplice ma carico di significato quello pubblicato dal Palermo sui propri canali social per salutare Salvatore Sirigu, che chiude la sua seconda esperienza in rosanero.

«Ciao Totó, le bandiere sono per sempre. E tra noi non sarà mai un addio 🩷🖤» – si legge nel post dedicato all’estremo difensore sardo, cresciuto nel vivaio del club di viale del Fante e tornato a Palermo nella seconda parte della scorsa stagione per dare esperienza e carisma allo spogliatoio.

Una frase che conferma il legame profondo tra Sirigu e il Palermo, una storia fatta di appartenenza, ricordi indelebili e rispetto reciproco.