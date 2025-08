Il Resto del Carlino: “Jonathan Klinsmann ha fatto la sua scelta. Vuole il Palermo”

Jonathan Klinsmann ha fatto la sua scelta: sarà il Palermo la sua prossima destinazione. Lo scrive chiaramente Andrea Baraghini su Il Resto del Carlino, spiegando che il portiere statunitense, in uscita dal Cesena, ha già dato il suo sì al trasferimento in rosanero. Manca ancora l’intesa completa tra i club, ma l’operazione è ben avviata.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la proposta del Palermo per assicurarsi Klinsmann prevede 1,8 milioni di euro più il cartellino del portiere senegalese Alfred Gomis. Tuttavia, se il Cesena dovesse rinunciare a inserire Gomis nell’operazione, il conguaglio economico potrebbe aumentare.

Andrea Baraghini, nel suo articolo sul quotidiano emiliano, aggiunge che il Cesena sta già vagliando alcune alternative per la porta, tra cui spunta il nome del finlandese Jesse Joronen, attualmente svincolato dopo tre stagioni con il Venezia.

Dunque, il Palermo è vicino a chiudere per Klinsmann, profilo scelto per rafforzare il pacchetto portieri a disposizione di Inzaghi. Come scrive ancora Baraghini su Il Resto del Carlino, l’operazione potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, rendendo ufficiale una trattativa impostata da tempo e ormai in dirittura d’arrivo.