Corriere dello Sport: “Lecce-Geubbels. Il Parma stringe per Reyna, tutte le trattative del giorno in Serie A”

È finalmente arrivato in Italia Semih Kilicsoy, talento turco classe 2005 atteso da settimane dal Cagliari. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il giovane attaccante del Besiktas è atterrato ieri a Fiumicino, accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, e oggi svolgerà le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto. L’operazione, come riportato da Trotta nel Corriere dello Sport, si è concretizzata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Il club sardo mette così a segno un colpo importante per il proprio reparto offensivo, puntando su un giocatore versatile, molto stimato anche a livello internazionale, e seguito da tempo dal direttore sportivo Guido Angelozzi.

Il Lecce insiste per Geubbels, occhi anche su Vergara

Sempre secondo quanto riferisce Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il Lecce ha presentato un’offerta da 5,5 milioni di euro per Willem Geubbels, attaccante classe 2001 in forza al San Gallo. Tuttavia, il club svizzero ne chiede almeno 10, e i contatti tra le parti continueranno nei prossimi giorni.

Non solo: il club salentino avrebbe messo nel mirino anche Antonio Vergara, trequartista del Napoli conteso da altre squadre, tra cui il Parma. La formula proposta è quella del prestito secco.

Simeone verso il Torino, Aebischer ha scelto Pisa

Intanto si scalda la pista che porta Giovanni Simeone al Torino. Come evidenzia Trotta nel Corriere dello Sport, i contatti delle ultime ore sono stati positivi, e l’intesa con il Napoli potrebbe arrivare sulla base di 6 milioni di euro.

In Toscana, invece, il Pisa si avvicina a M’Bala Nzola, mentre ha già chiuso per Michel Aebischer dal Bologna. Il centrocampista svizzero – che aveva altre offerte – ha scelto di lavorare con Alberto Gilardino, preferendo il progetto nerazzurro. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Tra gli attaccanti più richiesti c’è anche Jesper Karlsson, reduce dal prestito al Lecce: per lui ci sono sondaggi dal Torino, dal Sassuolo, dal Betis e dalla Turchia.

Reyna nel mirino del Parma, l’Atalanta valuta il colpo in attacco

In casa Parma, dopo la cessione di Simon Sohm alla Fiorentina, si lavora intensamente per chiudere l’affare Giovanni Reyna entro l’inizio della prossima settimana.

Nel frattempo, a Bergamo, l’Atalanta sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’attacco: il preferito rimane Tolu Arokodare del Genk, ma sulla lista ci sono anche Nikola Krstovic del Lecce e Rodrigo Muniz Carvalho del Fulham. Krstovic, che ha già detto no al Leeds, resta anche un’opzione concreta per la Roma in caso di partenza di Artem Dovbyk.

Secondo quanto riportato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Walid Cheddira è sempre più vicino all’addio al Napoli: l’ultima offerta del Paok potrebbe rivelarsi decisiva.

Verona, ritorno ufficiale per Bradaric

Infine, come conferma Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, è ufficiale il ritorno a Verona di Domagoj Bradaric: questa volta, però, l’esterno croato arriva a titolo definitivo.